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قنصل مصر بـ «هيوستن» الأمريكية يشارك فى تنظيم مهرجان لدعم السياحة

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قنصل مصر بـ «هيوستن» الأمريكية يشارك فى تنظيم مهرجان لدعم السياحة قنصل مصر بـ «هيوستن» الأمريكية يشارك فى تنظيم مهرجان لدعم السياحة

السفير خالد راضي، القنصل العام لمصر في هيوستن

شارك السفير خالد راضى القنصل العام المصري، في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، فى تنظيم وإقامة مهرجان الأول فى هيوستن، وذلك يوم السبت الموافق 29أكتوبر الماضى، فى أحد أكبر المتنزهات بمدينة هيوستن “EVERGREEN PARK”، وبالتنسيق مع عدد من أفراد الجالية المصرية بهيوستن.

وقامت هيئة تنشيط السياحة المصرية، برعاية المهرجان، بجانب مجموعة أخري من الشركات الراعية بالولايات المتحدة، بالإضافة إلي شركة مصر للطيران، كما أوفدت وزارة الثقافة المصرية فرقة الأقصر للفنون لإحياء البرنامج الثقافي للمهرجان ولاقت الفرقة ترحيبًا شديدًا من الحضور، كما حضر خبير أثري من قبل وزارة الآثار المصرية لإلقاء محاضرات وعرض فيلم تسجيلي عن “توت عنخ آمون” حول آخر الاستكشافات الأثرية في مصر.

وشهد المهرجات إقبالًا كثيفًا، حيث حضره ما يقرب من 10 آلاف زائر للمهرجان على مدار اليوم، كما حظي المهرجان بتغطية إعلامية في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بمدينة هيوستن بالتركيز علي فقرات المهرجان المختلفة والتراث المصري. ومن المتوقع أن يعقد هذا الهرجان سنويا ولمدة يومين، وذلك بعد نجاحه الكبير هذا العام.

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