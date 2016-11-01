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قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بالولايات المتحدة

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قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بالولايات المتحدة قتلى وجرحى في اصطدام حافلتين بالولايات المتحدة

قال مسؤولون في شرطة مدينة بلتيمور إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وأخرى مدرسية كانت خالية من التلاميذ في وقت الذروة الصباحي .

واصطدمت الحافلة بمؤخرة سيارة ثم انحرفت لتصطدم بعامود بوابة مقبرة قبل أن تلتحم بحافلة النقل العام التابعة لولاية مريلاند من جهة السائق مسببا ضررا كبيرا بها.

وذكر تي جاي سميث المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي في مكان الحادث في جنوب غرب المدينة “يبدو كأن قنبلة انفجرت في الحافلة والضرر كارثي” وما زال سبب الحادث قيد التحقيق.

وقتل خمسة أشخاص على متن حافلة النقل العام فضلا عن سائق الحافلة المدرسية.

وأضاف المتحدث أن رجال الإنقاذ اضطروا لانتزاع مقاعد الحافلة المدرسية للوصول إلى الضحايا مشيرا إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع مع استمرار تفتيش حطام الحافلتين.

وأشار سميث إلى أن عشرة أشخاص نقلوا إلى المستشفى موضحا أن إصاباتهم تتراوح بين طفيفة وحرجة.

وفي وقت لاحق أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه يحقق في الحادث.

وكانت حافلة المدرسة في طريقها لتقل تلميذا وعلى متنها معلمة مساعدة فقط بالإضافة إلى السائق. في حين كان على متن حافلة النقل العام 13 شخصا.

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