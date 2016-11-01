تايلاند تستأنف البرامج الترفيهية والمسلسلات بعد شهر من وفاة الملك

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إن القيود المفروضة على الترفيه والتلفزيون في تايلاند منذ وفاة الملك بوميبون أدولياديج سترفع في 14 نوفمبر غير أنه حث على التزام الاحترام في السلوك والبرامج خلال عام الحداد.

وبحسب “رويترز”، توفي بوميبون في 13 أكتوبر تشرين الأول عن عمر ناهز 88 عاما بعد قضائه 70 عامًا على العرش مما أدخل البلاد في حالة من الحزن.

وأعلنت الحكومة العسكرية حدادا رسميا لمدة عام وطالبت بتأجيل جميع الاحتفالات لفترة أولية مدتها 30 يوما بيد أنها طلبت أيضا الشركات والمستثمرين بمواصلة النشاط الاقتصادي.

وتوقفت قنوات التلفزيون عن بثها المعتاد بعد الإعلان عن وفاة الملك وتحولت إلى برامج تخص الأسرة المالكة ومنها صور أرشيفية لحياة الملك وبثا من القصر الكبير حيث يسجى جثمانه.

وأضاف رئيس الوزراء اليوم إن البث الطبيعي يمكن أن يستأنف في 14 نوفمبر تشرين الثاني بما في ذلك المسلسلات لكنه دعا القنوات إلى التزام النبرة الحزينة.

وتابع “فيما يتعلق بالترفية..يمكن استئناف بث المسلسلات والأفلام، نطالب فقط بالتعاون، بعض البرامج بحاجة لأن تخفف النبرة خاصة البرامج الفكاهية.”