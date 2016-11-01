أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تايلاند تستأنف البرامج الترفيهية والمسلسلات بعد شهر من وفاة الملك

Google+ Print
تايلاند تستأنف البرامج الترفيهية والمسلسلات بعد شهر من وفاة الملك تايلاند تستأنف البرامج الترفيهية والمسلسلات بعد شهر من وفاة الملك

رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا _ أرشيفية

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إن القيود المفروضة على الترفيه والتلفزيون في تايلاند منذ وفاة الملك بوميبون أدولياديج سترفع في 14 نوفمبر غير أنه حث على التزام الاحترام في السلوك والبرامج خلال عام الحداد.

وبحسب “رويترز”، توفي بوميبون في 13 أكتوبر تشرين الأول عن عمر ناهز 88 عاما بعد قضائه 70 عامًا على العرش مما أدخل البلاد في حالة من الحزن.

وأعلنت العسكرية حدادا رسميا لمدة عام وطالبت بتأجيل جميع الاحتفالات لفترة أولية مدتها 30 يوما بيد أنها طلبت أيضا الشركات والمستثمرين بمواصلة النشاط الاقتصادي.

وتوقفت قنوات التلفزيون عن بثها المعتاد بعد الإعلان عن وفاة الملك وتحولت إلى برامج تخص الأسرة المالكة ومنها صور أرشيفية لحياة الملك وبثا من القصر الكبير حيث يسجى جثمانه.

وأضاف رئيس الوزراء اليوم إن البث الطبيعي يمكن أن يستأنف في 14 نوفمبر تشرين الثاني بما في ذلك المسلسلات لكنه دعا القنوات إلى التزام النبرة الحزينة.

وتابع “فيما يتعلق بالترفية..يمكن استئناف بث المسلسلات والأفلام، نطالب فقط بالتعاون، بعض البرامج بحاجة لأن تخفف النبرة خاصة البرامج الفكاهية.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل