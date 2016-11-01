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الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر

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الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر الذهب يسجل أعلى مستوى في شهر

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في شهر، الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، إلا أن الأسعار لقيت دعما من حالة القلق إزاء نتيجة الانتخابات الأميركية، بعد أن مني المعدن الأصفر بخسائر في الشهر الماضي.

وسجل الذهب أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر عند 1284.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1284.10 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 12.10 دولار للأوقية عند 1285.20 دولار، فيما أنهت الأسعار الفورية شهر أكتوبر على انخفاض نحو 3 في المئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.3 في المئة إلى 18.09 دولار للأوقية، والبلاتين 0.5 في المئة إلى 980.86 دولار للأوقية، والبلاديوم 1.3 في المئة إلى 626.68 دولار للأوقية.

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