أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«لطفي لبيب» بطل مشروع تخرج في «معكم منى الشاذلي»‎

Google+ Print
لطفي لبيب فى برنامج معكم منى الشاذلى

لطفي لبيب فى برنامج معكم منى الشاذلى

يحل الفنان لطفي لبيب ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس القادم، للحديث عن تجربة دعمه لمجموعة من الشباب خلال مشروع تخرجهم بكلية الإعلام بالإسكندرية من خلال بطولته لفيلمهم القصير.

المدهش أن مشروع التخرج قد حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم قصير خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة، ويحكي لبيب، عن تقبله للأمر دون شرط أو مقابل، فيما قدم له صناع العمل درعًا شرفيًا لدوره في التجربة.

وفي الفقرة الثانية تستضيف الشاذلي الفنانة سحر نوح، ابنة المطرب الكبير محمد نوح، للحديث عن تكريم والدها بعد 43 عامًا من حرب أكتوبر، كأحد أبرز المشاركين في انتصار أكتوبر بفنه.

وكذلك تشرح سحر، كواليس استلامها الجائزة والذي تضمن على موقفًا طريفًا حين صعدت لمسرح التكريم وهي حافية القدمين بسبب الـ”الكعب العالي”.

وفي فقرة كوميدية يُحاكي “الضوي” كوميدان الصعيد ما يفعله في بعض الاستكتشات المضحكة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

unnamed (12) unnamed (13)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا