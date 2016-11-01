«لطفي لبيب» بطل مشروع تخرج في «معكم منى الشاذلي»‎

يحل الفنان لطفي لبيب ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس القادم، للحديث عن تجربة دعمه لمجموعة من الشباب خلال مشروع تخرجهم بكلية الإعلام بالإسكندرية من خلال بطولته لفيلمهم القصير.

المدهش أن مشروع التخرج قد حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم قصير خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة، ويحكي لبيب، عن تقبله للأمر دون شرط أو مقابل، فيما قدم له صناع العمل درعًا شرفيًا لدوره في التجربة.

وفي الفقرة الثانية تستضيف الشاذلي الفنانة سحر نوح، ابنة المطرب الكبير محمد نوح، للحديث عن تكريم والدها بعد 43 عامًا من حرب أكتوبر، كأحد أبرز المشاركين في انتصار أكتوبر بفنه.

وكذلك تشرح سحر، كواليس استلامها الجائزة والذي تضمن على موقفًا طريفًا حين صعدت لمسرح التكريم وهي حافية القدمين بسبب الـ”الكعب العالي”.

وفي فقرة كوميدية يُحاكي “الضوي” كوميدان الصعيد ما يفعله في بعض الاستكتشات المضحكة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.