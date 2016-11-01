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«موسكو»: مصر تتعاون معنا فى تحقيقات حادث الطائرة الروسية بسيناء

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«موسكو»: مصر تتعاون معنا فى تحقيقات حادث الطائرة الروسية بسيناء «موسكو»: مصر تتعاون معنا فى تحقيقات حادث الطائرة الروسية بسيناء

نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، أن التحقيق فى حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء لا يزال متواصلًا، موضحًا أن هناك تعاون بين سلطات التحقيق فى موسكو والقاهرة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسى، أن التحقيق مستمر وهناك تعاون بين هيئة التحقيق الروسية وسلطات التحقيق فى ، حيث أن مصر لديها موقف إيجابى، وفقًا لما ذكرته وكالة نوفتسى الروسية

وأشار سيرومولوتوف، إلى أنه عندما كان فى القاهرة التقى مع مساعد الرئيس عبد الفتاح السيسى للشئون الأمنية، بالإضافة إلى أن الخارجية المصرية لديها موقف إيجابى.

 

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