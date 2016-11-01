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«القرموطي»: مش هنشرب شاي علشان هنشد الحزام

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«القرموطي»: مش هنشرب شاي علشان هنشد الحزام «القرموطي»: مش هنشرب شاي علشان هنشد الحزام

جابر القرموطى أرشيفية

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” بـ 10 احزمة قام بربطها على بطنه تضامنًا مع المواطنين المصريين الذين يشدون الحزام كل يوم بسبب ارتفاع الأسعار والازمة الاقتصادية التى تواجهها ، كما ارتدى القرموطي تيشرت كتب عليه “شدوا الحزام”.

وقال “القرموطي”، نريد أن نكون دولة مصرية قوية وعفية تعتمد على نفسها، لا على الغير لا تحصل على منح وقروض وتعتمد على الاعانات من الدول الصديقة، مضيفًا ماذا تفعل الحكومة لكى ننهض وما هى اهدافها وخططها للمرور بالأزمة الراهنة، وأين السياسات الاقتصادية، وتسأل لماذا هناك فجوة كبيرة فى بين السعر الرسمي والسعر الغير الرسمي، وأين قانون الاستثمار.

وأشار “القرموطي” إلى اعلان وزارة ارتفاع ثمن كيس السكر فى بطاقة التموين من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات ، وقال “الناس مش لاقية السكر بـ 5 جنيه هتلاقيه بـ 7 جنيه منين يا فندم”، وتابع ليس لدينا مانع من أن نعتمد الحرب والاصلاح لكن بأليات إقناع حقيقية.

وقال لا أطلب من المواطنين المستحيل، ولكن أطلب أن تحنوا على المواطنين، مضيفًا للأسف هذه حكومة فاشلة فى تسويق ما تدعوا له، وفاشلة فى التعامل مع الأزمات.

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