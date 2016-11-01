بعد مرور أكثر من شهر على بدء الدراسة.. شكاوى من نقص كتب مدارس اللغات بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

بعد مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسى، مازالت أزمة نقص الكتب المدرسية مستمرة فى عدد كبير من المدارس الرسمية والخاصة العربية واللغات بدمياط، وعلى الرغم من إعلان، مديرية التربية والتعليم بدمياط، تسليم 95% من الكتب للمدارس، إلا أن هناك نقصا كبيرا فى كتب مدارس اللغات.

وأشتكى أولياء أمور طلاب مدارس اللغات من نقص كتب الكي چي جميع الكتب للصف الأول الإبتدائى و math ثانية إبتدائى وثالثة ابتدائي وكتب عربي + math للصف الرابع، وmath +science للصف الخامس وmath + science + english

الصف السادس وmath &science &history للصف الثانى الإعدادى، math+science للصف الأول الثانوى.

وقال أحمد عوض، أحد أولياء الأمور، إن ابنه بمدرسة اللغات الرسمية لم يستلم الكتب الخاصة بمادتى اللغة العربية وmath + science.