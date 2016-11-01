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بعد التصالح.. إخلاء سبيل شقيقين حرقا شقة جارتهما بالقناطر الخيرية

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بعد التصالح.. إخلاء سبيل شقيقين حرقا شقة جارتهما بالقناطر الخيرية بعد التصالح.. إخلاء سبيل شقيقين حرقا شقة جارتهما بالقناطر الخيرية

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار عبد الحميد الفقي، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل شقيقين متهمين بإشعال النيران فى شقة جارتهما مما تسبب فى إصابتها بحروق بسبب خلافات الجيرة بينهما بعد تنازل المجنى عليها وتصالحهما.

 

تلقى اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد الخولي رئيس مباحث مركز القناطر يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق ووجود مصابين انتقلت قوات الدفاع المدنى وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

 

وتبين من المعاينة  نشوب الحريق بشقة بالطابق الأول مكونة من حجرتين وصاله ملك " فاطمه جميل" عاملة نظافة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة ونتج عن الحريق إصابة مالكة الشقة بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بالساقين واليدين والوجه وتم نقلها للمستشفى.

 

وبسؤالها اتهمت "سيد. م"- 24 سنة - تاجر  وشقيقه "كارم . م" سائق، بإشعال النيران بالشقة سكنها باستخدام عبوة بها مواد تساعد على الاشتعال وأخذ بصمتها كرهًا عنها على ورقة بيضاء وعللت ذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وعللا اتهام المبلغة لهما بسبب وجود قضايا منظروة بينهم أمام المحاكم لقيامها بالبناء على حرم الشارع دون ترك المسافة القانونية.

 

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

 

 


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