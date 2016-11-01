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تيار المستقبل يرشح سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية

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تيار المستقبل يرشح سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية تيار المستقبل يرشح سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية

>كتب - أحمد جمعة

أعلنت كتلة تيار المستقبل النيابية اللبنانية، منذ قليل، ترشيح رئيسها سعد الحريرى لرئاسة اللبنانية المقبلة.

وأكدت الكتلة، اجتماعها فى بيت الوسط  برئاسة سعد الحريرى واستعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها على ترشيحها لسعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، مشددة على وقوفها إلى جانب الحريرى فى مهمته العتيدة على رأس الحكومة المقبلة وهى تتطلع إلى نتائج ايجابية للتعاون بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريرى انسجاماً مع أحكام الدستور واتفاق الطائف.

وقال النائب عن كتلة تيار المستقبل النائب عمار حورى، فى بيان صحفى، إن كتلة المستقبل وكما كل اللبنانيين تأمل أن يشكل انتخاب الرئيس انطلاقة قوية وجادة لاستعادة عمل المؤسسات الدستورية وإعادة الاعتبار لدور الدولة وسلطتها وهيبتها بما يمكن لبنان من تعويض جزءٍ مما تراكم عليه من سلبيات وثغرات وتراجعات على المستويات الوطنية والاقتصادية والمعيشية والثقة بالدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن كتلة المستقبل تنوه بالمضمون الإيجابى لخطاب القسم وعلى وجه التحديد ما جرى التأكيد عليه لجهة احترام الدستور والقوانين والتمسك بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية.كذلك أيضاً فيما يتعلق بضرورة السعي لتعزيز الوحدة الوطنية وتغليب الخطاب الوطني الجامع على الخطاب الطائفي والمذهبي والالتزام بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، والتأكيد على دور الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان، وكذلك احترام المواثيق والقرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، وضرورة سلوك طريق الإصلاح لمعالجة المشكلات المتراكمة بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والمعيشى.

 


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