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الرئيس السودانى يمنح الملحق العسكرى السعودى بالخرطوم وسام الجمهورية

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الرئيس السودانى يمنح الملحق العسكرى السعودى بالخرطوم وسام الجمهورية الرئيس السودانى يمنح الملحق العسكرى السعودى بالخرطوم وسام الجمهورية

> الخرطوم /أ ش أ/

منح الرئيس السودانى والقائد الأعلى للقوات المسلحة عمر البشير، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة للملحق العسكرى السعودى بالخرطوم العقيد الركن إبراهيم بن عثمان العمير، اليوم الثلاثاء، تقديرًا لجهوده فى تطوير التعاون بين البلدين.

من جانبه، وجه الملحق العسكرى السعودى الشكر لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية على هذا التكريم، معبرًا عن تقديره وامتنانه للشعب السودانى ولقواته المسلحة، مثمنًا وقوف السودان مع المملكة العربية .
> وقد استمرت خدمة العقيد العمير فى السودان لأكثر من خمس سنوات.


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