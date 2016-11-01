مباحث القناطر: الحمير المضبوطة مع سائق كان ينوى بيع جلودها لصناعة الأحذية

القليوبية – محمد قاسم

تسلمت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى، تحريات المباحث حول واقعة ضبط سائق يقود تروسيكل محمل بـ3 حمير مسلوخة بقرية المنيرة، حيث كشفت التحريات عن أن المتهم كان ينوى إلقاء الحمير فى أحد المصارف بعدما تم سلخ الحمير لاستخدام جلودها فى صناعة الأحذية فقط، وليس لبيع لحومها للجزارين.

كما تسلمت النيابة تقرير الطب البيطرى الذى أكد أن الحمير المضبوطة مذبوحة منذ فترة، وأنها تم سلخ الجلود الخاصة بها بطريقة تدل على أن الغرض منها هو استخدامها فى صناعة الأحذية.

وقال "السيد. ع" سائق تم ضبطه يقود تروسيكل محمل بحمير مسلوخة بقرية المنيرة فى تحقيقات نيابة القناطر الخيرية التى أجراها حسن فتحى وكيل أول النيابة برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى، أنه كان يقوم بسلخ الحمير للحصول على جلودها فقط ولا يقوم ببيع لحومها للجزارين، وأنه كان فى طريقه للتخلُّص من جثث الحمير بفرع الرياح التوفيقى أو أى مجرى مائى بعد سلخها والحصول على جلودها.

وقال المتهم فى تحقيقات النيابة، "الناس شافو الحمير فوق العربية ففكروا أنى ببيعها للجزارين بالقرية، ولكن ما حدث أننى كنت بوصل الجلود للتجار، وعمرى ما قمت ببيع أى لحوم حمير لمحلات جزارة وبرميها بعد سلخها".

وكان العميد أشرف صالح مأمور مركز القناطر الخيرية تلقى بلاغًا من الأهالى بالواقعة، وانتقل على الفور المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وتمكن من القبض على المتهم ويدعى "سيد ع أ" يقود تروسيكل محمل بـ3 حمير مذبوحة، وتم التحفظ عليهم بعد هروب اثنين من المتهمين وبتفتيش التروسيكل، تم العثور على حمير نافقة، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9480 إدارى مركز القناطر الخيرية وبعرضه على النيابة العامة أمر حسن فتحى وكيل أول النيابة برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى بحجز المتهم لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.