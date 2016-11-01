أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما لاتهامه بقتل مسجلين خطر فى إمبابة

Google+ Print
تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما لاتهامه بقتل مسجلين خطر فى إمبابة تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما لاتهامه بقتل مسجلين خطر فى إمبابة

>كتب سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شخصين بسبب الخلاف على تجارة المخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يعمل فى تجارة المواد المخدرة بإمبابة، وأن خلافا نشب بينه وبين المجنى عليهما "مسجلان خطر" بسبب رغبتهما فى سرقة مبلغ مالى كان بحوزته من حصيلة تجارته الممنوعة، وقام المتهم باستخدم سلاح أبيض وطعن المجنى عليهما، فأصاب أحدهما بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده، وأصاب الثانى بطعنة نافذة بالقلب، ما أسفر عن مقتليهما، وفر هاربا.

كان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثتى شابين فى إمبابة، وبالبحث والتحرى تبين ارتكاب مسجل خطر للجريمة بعد خلاف مع المجنى عليهما حول تجارة المخدرات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365