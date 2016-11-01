تجديد حبس تاجر مخدرات 15 يوما لاتهامه بقتل مسجلين خطر فى إمبابة

كتب سليم على

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شخصين بسبب الخلاف على تجارة المخدرات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يعمل فى تجارة المواد المخدرة بإمبابة، وأن خلافا نشب بينه وبين المجنى عليهما "مسجلان خطر" بسبب رغبتهما فى سرقة مبلغ مالى كان بحوزته من حصيلة تجارته الممنوعة، وقام المتهم باستخدم سلاح أبيض وطعن المجنى عليهما، فأصاب أحدهما بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده، وأصاب الثانى بطعنة نافذة بالقلب، ما أسفر عن مقتليهما، وفر هاربا.

كان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثتى شابين فى إمبابة، وبالبحث والتحرى تبين ارتكاب مسجل خطر للجريمة بعد خلاف مع المجنى عليهما حول تجارة المخدرات.