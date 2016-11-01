ضبط 78 قضية و 3700 مبالغ مالية بحملة أمنية مكبرة بقسم السلام ثان

شنت دائرة قسم شرطة السلام ثان حملة أمنية على البؤر الإجرامية، شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

واعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ، ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن تحرير 7 قضايا مخدرات بإجمالي 355جرام حشيش 253 جرام هيروين ،1288 قرص مخدر، 8 قضايا سلاح ناري، 15 جناية منهم ” 3 مؤبد”.

كما تم ضبط 6من المحكوم عليهم بالحبس، إضافة إلى قضية ضبط وإحضار و 10 قضايا تموينية.

وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال.