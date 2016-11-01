أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 78 قضية و 3700 مبالغ مالية بحملة أمنية مكبرة بقسم السلام ثان

Google+ Print
ضبط 78 قضية و 3700 مبالغ مالية بحملة أمنية مكبرة بقسم السلام ثان ضبط 78 قضية و 3700 مبالغ مالية بحملة أمنية مكبرة بقسم السلام ثان

شنت دائرة قسم شرطة السلام ثان حملة أمنية على البؤر الإجرامية، شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.

واعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ، ونقاط حدودية، ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن تحرير 7 قضايا مخدرات بإجمالي 355جرام حشيش 253 جرام هيروين ،1288 قرص مخدر، 8 قضايا سلاح ناري، 15 جناية منهم ” 3 مؤبد”.

كما تم ضبط 6من المحكوم عليهم بالحبس، إضافة إلى قضية ضبط وإحضار و 10 قضايا تموينية.

وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا