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الأمم المتحدة: قصف حلب بضربات متعمدة من قبل النظام أو المعارضة «جريمة حرب»

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الأمم المتحدة: قصف حلب بضربات متعمدة من قبل النظام أو المعارضة «جريمة حرب» الأمم المتحدة: قصف حلب بضربات متعمدة من قبل النظام أو المعارضة «جريمة حرب»

قصف جوي – أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة أنه في حال التأكد من قصف مدينة حلب السورية بضربات متعمدة من قبل القوات أو المعارضة ستعد جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني – خلال لقاء لها بمقر المنظمة الدولية في جنيف، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم /الثلاثاء/ – إن” قوات المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في سوريا ربما تكون ارتكبت جرائم حرب من خلال هجماتها العشوائية في حلب”.

وأضافت شامداساني أن “كافة الأطراف في حلب تقوم بأعمال قتالية تسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وتخلق مناخا من الرعب لمن لا يزال يعيش في المدينة”.
> وأشارت إلى ورود معلومات حول تكثيف الضربات من قبل المعارضة المسلحة لأحياء سكنية في غرب حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، مضيفة أن أكثر من 30 مدنيا، بينهم 10 أطفال على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون يومي السبت والأحد الماضيين.

وأضافت أن المفوضية الأممية لم تتمكن من تحديد جماعات المعارضة المسؤولة عن قصف غربي حلب.

وأكدت المسؤولة الأممية أن القوات الحكومية هي الأخرى تواصل قصف شرق حلب، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفلان.

أ ش أ

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