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الأمم المتحدة تجلي موظفيها الأجانب من حلب بعد قصف مقر إقامتهم

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الأمم المتحدة تجلي موظفيها الأجانب من حلب بعد قصف مقر إقامتهم الأمم المتحدة تجلي موظفيها الأجانب من حلب بعد قصف مقر إقامتهم

الأمم المتحدة _ أرشيفية

أجلت الأمم المتحدة موظفيها الأجانب من مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، بعد تعرض الفندق الذي يقيمون فيه لقصف الدبابات مساء أمس دون سقوط ضحايا.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر في مدينة حلب, أن “فندق (شهباء حلب) الذي يقيم فيه موظفو الأمم المتحدة, تعرض لقصف بالدبابات دون وقوع إصابات بينهم”, وأن الأمم المتحدة اتخذت على الفور قرارات بنقل موظفيها الأجانب من حلب إلى دمشق بشكل مؤقت في حين أبقت على الموظفين المحليين هناك.

من جانبها, ذكرت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية أن مسلحي المعارضة الذين يسيطرون على حي بستان القصر أطلقوا ثلاث قذائف دبابات على مبنى الفندق الواقع في الجهة الغربية من المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية, حيث أصابت القذائف الطوابق 15 و16 و17 من الفندق, بالإضافة إلى مبنى سكني أمام الفندق.

يذكر أن الأمم المتحدة تشغل سبعة طوابق من مبنى الفندق, 3 منها للمكاتب و4 لإقامة موظفيها.

أ ش أ

 

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