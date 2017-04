ARTIST ROUGE ألوان تخطف الأنفاس من MAKE UP FOR EVER

اكتشفي جانبك الفنيّ عبر رحلة 360 فنية

جديد: ARTIST ROUGE - حصريا في سيفورا

#ARTISTSHOW #MYARTISTROUGE

"هي بلا قيود... لا تخاف. لا يستطيع أحد أن يوقفها. دائمة السعي للكمال.

هي قوية. جميلة. ساحرة. عاطفية. متأملة. حالمة. جريئة. خلابة.

هي ...... ملهمتي"

MAKE UP FOR EVER – العلامة التجارية العملية للمرأة العصرية وخبراء التجميل على السواء، أطلقت حملة غير اعتيادية ARTIST SHOW وهي حملة تعكس قوة وجمال كل إمرأة وتساعدها أن تستكشف جانبها الفني. كما أن الحملة تتضمن إطلاق مجموعة أحمر شفاه ARTIST ROUGE الجديدة.

بمساعدة سامسونج، عملت MAKE UP FOR EVER على فيديو بتقنية 360 درجة المتطورة والخاطفة للأنظار، باستخدام SAMSUNG GEAR VR، والذي يأخذك في رحلة آسرة وملهمة ثلاثية الأبعاد في حياة مجموعة من الفنانين وكأنك جزء من المشهد. الفيديو يوضح أن الفن جزء من كل فرد منّا ويتضمن مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خبراء تجميل مشاهير مثل حنان النجادة وبوبا ومحمد حنداش ووعد التركي، ومنهم فنانين موهوبين في مجال التجميل والماكياج من عدة بلدان عربية اكتشفتهم MAKE UP FOR EVER من خلال تقنيات رسم الشفاه الجديدة والمبهرة لديهم مثل نورا أبول وشيخة شعيب وليلى شهاب وأمل الصراف وأمل جراشي وتمارا خضر، ومنهم راقصات وستايلست ملابس و DJومصورين وغيرهم.

تنطلق حملة ARTIST SHOW في 1 نوفمبر، حصريا بسيفورا وتتزامن مع سلسلة من المقابلات الحصرية التي يجريها الفنانين المشاركين بالفيديو – المشاهير منهم والصاعدين - خلال شهر نوفمبر 2016 بالإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت لعرض هذه التقنيات الجديدة لعشاق الماكياج.

وتشمل حملة ARTIST SHOW إطلاق أحمر الشفاه ARTIST ROUGE - بتركيبتين الكريمي والمطفي – في مزيج قوي من الألوان المكثفة، تشمل 46 درجة لونية متنوعة من 6 درجات لونية وهي البيج والوردي والأحمر والبرتقالي والبنفسجي والفني.

"أحمر الشفاه بالنسبة للماكياج هو مثل ضربة الفرشاة الأخيرة للرسام... اللمسة المثالية الأخيرة التي تكمل العمل الفني. ومثلما هو الحال في الفن، يحتاج خبراء التجميل إلى لوحة ألوان لا نهائية. ولهذا ابتُكرت هذه المجموعة الواسعة من أحمر الشفاه ARTIST ROUGE الجديدة، لأعطي فناني الماكياج وفرة من الدرجات اللونية ليخلقوا قطعة فنية مثالية " - داني سانز، المؤسس والمدير الفني ل MAKE UP FOR EVER .

غيّري شكل شفاهك:

في حين يحتاج خبراء التجميل إلى مجموعة واسعة من الألوان لتلبية احتياجاتهم الفنية والإبداعية ، إلا أن كل منهم يحتاج إلى لون خاص يميزه عن غيره ويكون بمثابة بصمة فنية متفردة له أو لها. ولذلك مجموعة أحمر شفاه ARTIST ROUGE المتوفرة في 46 درجة لونية متنوعة بخيارات لا نهائية تتيح فرصة لكل فنان ولكل امرأة لخلق بصمة تعبر عن شخصيتهم وكأنها لوحة فنية بارعة.

ألوان تخطف الأنفاس:

الأحمر لون الثقة. الأزرق لون الحيوية.

ابتكرت MAKE UP FOR EVER مجموعة أحمر الشفاه ARTIST ROUGE التي تتميز ألوانها بالنقاء والكثافة والجرأة للمسة مضيئة ومعبّرة.

إحساس مذهل:

اختارت MAKE UP FOR EVER تركيبة جديدة ومتميزة من الشمع خصيصاً لمجموعة أحمر شفاه ARTIST ROUGE. واستخدمت في تركيبة المجموعة الكريمية من ARTIST ROUGE بذور دوّار الشمس، بينما استخدمت مادة الكانديليلا في تركيبة المجموعة المطفية.

كما أن تركيبة ARTIST ROUGE تظل ثابتة مدة 10 ساعات في الألوان المطفية و8 ساعات في الألوان الكريمية وتتحمل جميع الظروف بطريقة مبهرة.

راحة مذهلة:

تجمع تركيبة مجموعة أحمر الشفاهARTIST ROUGE مزيج مثالي من المكاديميا والزيوت المخصوصة التي تساعد على تغذية الشفاه طوال اليوم، كما أنها تمنع جفاف الجلد وتحافظ على الرطوبة الطبيعية للشفاه.