بشرة متكاملة في العشرينات مع أولاي Olay

إذا كنت مثل معظم الفتيات في العشرينات من أعمارهن، فستلاحظين أن بشرتك لم تعد كما كانت في سن المراهقة، فقد استقرت هرموناتك وتراجعت مشاكل حب الشباب التي تحفزها مرحلة البلوغ. ولكن بالمقابل، فقد بات الآن مجموعة جديدة من مخاوف العناية بالبشرة الخاصة بمرحلة العشرينات: بدءاً بحب الشباب غير المتوقع في مرحلة البلوغ، وصولاً إلى العلامات المبكرة لتقدم البشرة بالسن. ولكن بفضل اتباع بضعة خطوات بسيطة سيكون بإمكانك التعامل مع أي مشكلة.

لا يزال حب الشباب يظهر على بشرتك

صحيح أن الإفرازات الهرمونية الزائدة ومشاكل حب الشباب التي كنت تعانين منها في سنوات المراهقة قد استقرت، إلا أنه لا يزال يتوجب عليك لديك التعامل مع التغيرات الهرمونية الناجمة عن الدورة الشهرية، حيث أن الوقت الأكثر شيوعاً لظهور حب الشباب هو قبل الدورة الشهرية وخلالها، وهي الفترة التي تضطرب فيها هرموناتك أكثر من غيرها.

كما تشمل قائمة الأسباب الشائعة الأخرى لظهور حب الشباب في العشرينات الضغط والتغذية وقلة النوم. كما أن القلق النفسي قد يحرم بشرتك من إشراقتها الطبيعية وتألقها. وإذا ما اجتمع الضغط مع قلة النوم، فستعاني بشرتك من انعدام توازنها الطبيعي.

علامات التقدم المبكرة بالسن

اسألي أي طبيب أمراض جلدية عن الشيء الوحيد الذي يمكنك القيام به اليوم لمنع ظهور علامات التقدم بالسن مبكراً، وستحصلين على ذات الإجابة ذاتها: استعملي واقي من أشعة الشمس. ويجب استعمال الواقي كل يوم طوال العام، حتى خلال أشهر الشتاء والأيام الغائمة والممطرة، والتي تختفي الشمس فيها لبعض الوقت. عليك باختيار مرطب معزز بعامل واقي من أشعة الشمس مع واسع الطيف بدرجة 15 أو أعلى. وتحمي واقيات الشمس واسعة الطيف بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية من الصنف أ التي تساعد على ظهور علامات تقدم البشرة بالسن، مثل التصبغ والخطوط الدقيقة وفقدان تناسق لون البشرة. كما أنها تحمي من الأشعة فوق البنفسجية من الصنف ب، التي تتسبب بحروق الشمس.

5 نصائح عليك البدء باتباعها في العشرينات

لا تضيعي الوقت حتى تصلي إلى الأربعينات، وتندمي أنك لم تبدئي باتباع نظام صحية للعناية بالبشرة في العشرينات. والبداية المبكرة تضمن لك مباشرة جني ثمار هذا النظام في سن مبكرة، وأهمها التمتع ببشرة نضرة وشابة الآن وعلى مر السنوات.

1. التنظيف. اغسلي وجهك مرتين يومياً لإزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والماكياج، حيث أن بشرتك تحتاج إلى منظف منعش مع بداية ونهاية كل يوم.

2. التقشير. يساعد تقشير البشرة باستعمال القناع أو المعقم أو الأجهزة الخاصة في إزالة طبقة الجلد الميت التي من شأنها أن تسد المسام لو تركتها. وإذا ما أزلت هذه الطبقة، ستسمحين للمنظف بالتغلغل عميقاً في المسام. ويعد التقشير أيضاً طريقة ممتازة لمنع ظهور حب الشباب والمحافةظ على البشرة متألقة من خلال تعزيز عملية تجديد الخلايا السطحية.

3. الترطيب. ويأتي دوره بعد التنظيف وينصح باستعمال مرطب يحتوي على عامل واقي من أشعة الشمس واسع الطيف بدرجة لا تقل عن 15. وهذا يحمي بشرتك من أشعة الشمس ومن علامات التقدم المبكرة بالسن. ولا تنسي المرطب ليلً، حيث أن بشرتك وجسمك يرممان أنفسهما ليلاً. خصصي بعض الوقت لترطيب بشرتك باستخدام مرطب يحتوي مكونات حيوية مثل خلاصة الصبار وفيتامينات إي وبي3 وبي5 التي تساعد على بقاء بشرتك نضرة ومتألقة.

4. لا تنسي عينيك. لا داعي للانتظار حتى تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة بالظهور حول عينيك لتتعاملي معها. فترة العشرينات هي أفضل وقت لبدء إدخال كريم العينين في روتينك جمالك اليومي، حيث أن ترطيب الجلد الرقيق تحت عينيك يساعد على تخفيف الانتفاخ والهالات السوداء، التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً وإرهاقاً مما هي عليه في الواقع.

وتذكري أنه من السهل الحفاظ على البشرة نضرة وصحية بمجرد اتباع روتين بسيطة للعناية بها، حيث أن العناية اليومية ببشرتك اليوم ستضمن لها مظهراً متألقاً مستقبلاً.