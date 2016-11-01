قصات شعر جديدة لهذا الشتاء

انتشرت موضة الشعر المجعّد لهذا الشتاء بتموجات مختلفة. إليك في هذا الموضوع أجمل قصات الشعر والتسريحات المناسبة للشعر المجعّد وخطوات الحصول عليها.



الشعر المجعد المتوسط الطول:

إذا كان شعرك بطول متوسط فضفاض، وبتموّجات متفاوتة، فقصة تايلور سويفت مناسبة لك. إليك خطوات الحصول عليها:

الخطوة الأولى: ضعي الموس الذي يحتوي على مكوّنات التكييف بدلاً من الرذاذ، إذ إن الرشّ يمكن أن يكون ثقيلاً جداً. وبالتالي، يؤدّي إلى جعل الشعر ملفوفاً بشكل مفرط.

الخطوة الثانية: استخدمي مجفف الشعر بالهواء البارد لتجفيف الشعر من الجذور، ثمّ استخدمي الهواء الساخن لتجفيف الأطرف.

الخطوة الثالثة: أضيفي الكريم المخصّص لتجعيد الشعر للحصول على ملمس طبيعي.

الخطوة الرابعة: استخدمي الفير المبروم للفّ الشعر.

الشعر المجعد القصير:

إذا كان شعرك قصيراً مع خصل مجعّدة رفيعة، فالجئي إلى قصة انالين ماكورد الطويلة، لأنها مثالية لهذا النوع من الشعر. انتبهي؛ فإذا كان الشعر مجعداً بهذا الشكل وجب أن تكون القصة من عدة طبقات:

الخطوة الأولى: طبقي أمصال سلسة على شعرك

الخطوة الثانية: جففي شعرك باستخدام مجفف الشعر وأصابعك للحفاظ على ملمسه الطبيعي قدر المستطاع.

الخطوة الثالثة: ما أن يجف، طبّقي كريم تجعيد الشعر لتحديد الخصلات.

الخطوة الرابعة: استخدمي الفير المبروم للفّ الشعر.

قصة للشعر المجعد بخصلات رفيعة جداً:

إذا كان شعرك يتميّز بتجعيدات سميكة ورفيعة جداً تميل إلى الانتفاخ أكثر ممّا ترغبين، فننصحك باعتماد القصة الطويلة على الكتف مع طبقات طويلة من الخلف. بهذه القصة ستبدو تجعيدات الشعر القصيرة طويلة بما فيه الكفاية لمنع الشعر من أن يكون بحجم كبير جداً.

قصة للشعر الخشن:

إذا كان شعرك مجعداً بخصلات ضيقة أو بتموجات خشنة، فهذه القصة هي المثالية بالنسبة لك: تأطير الوجه بطبقات الشعر ما يساعد على تحديد الفكّ وعظام الخدّ.

الخطوة الأولى: طبّقي الموس على جذور الشعر لإضافة الحجم، وتأكدي من أن يكون الشعر رطباً، وضعي البلسم على نهايات الشعر للحصول على الرطوبة المضافة.

الخطوة الثانية: حرّكي رأسك نزولاً وصعوداً، واستخدمي أصابعك لإبراز تجعيدات الشعر.

الخطوة الثالثة: استخدمي المجفف لتجفيف الشعر بلطف من دون لمسه.

الخطوة الرابعة: ما أن يجف، أزيلي اللقطات من شعرك، ورشّي بعض الشامبو الجافّ على فروة الرأس لامتصاص أيّ فائض من الزيوت.