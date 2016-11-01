أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

5 خطوات تخفف من آلام إزالة شعر البيكيني

Google+ Print

الثلاثاء 01-11-2016 17:04

إذا سألت أي سيدة عن أكثر أمور التجميل ألماً وإزعاجاً، فستقول لك: إزالة شعر البيكيني، فهذه المنطقة تعتبر من أكثر مناطق الجسم حساسية ورقة، مما يجعلها أكثرها عرضة للألم.
وعلى الرغم من غياب أي حل جذري وفعال للتخلص من الألم بشكل كامل، إلا أنه يمكنك تخفيف هذا الألم من خلال 5 خطوات يقدمها لك "سيِّدتي نت" في السطور التالية:

 


1.عدم تناول القهوة قبل إزالة الشعر: دائماً نشرب القهوة أو النسكافيه في الصباح، ولكن إذا قررت القيام بعملية إزالة الشعر في هذا اليوم، فتجنبي شرب القهوة أو أي شراب آخر يحتوي على الكافيين، فالكافيين يساعد على تعزيز مستقبلات الألم، مما يجعلك لا تشعرين بأي ألم حتى إن كان خفيفاً.
2.الاسيتامينوفين: هو مسكن للآلام، ويمكنك وضعه على منطقة البيكيني قبل إزالة الشعر بنصف ساعة، مما يساهم في التخفيف من مقدار الألم قليلاً.
3.اختيار الوقت المناسب: لا تعتمدي على أي وقت تفضلينه لإزالة الشعر، وإنما اختاري الوقت المناسب لجسمك، فأنسب الأوقات هو بعد بضعة أيام من الدورة الشهرية، ففي هذا الوقت يقل الإحساس بالألم، وبذلك سيكون أنسب وقت للقيام بهذا الأمر، وتجنبي إزالة الشعر في الأسبوع قبل الدورة الشهرية، فهو أكثر الأوقات إحساساً بالألم.
4.أخذ حمام دافئ: الحمام الدافئ لا يساعدك فقط على الاسترخاء، ولكنه يساعد أيضاً على تفتيح بصيلات الشعر وتنعيمها، مما يجعلها أسهل في الإزالة، ولكن عليك تجنب الحمامات الساخنة، وخصوصاً بعد إزالة الشعر حتى لا تتعرض بشرتك للالتهابات.
5.التنفس: عند إزالة الشعر حاولي قدر الإمكان الحفاظ على التنفس بعمق والحصول على بعض الاسترخاء، وتجنبي التوتر تماماً، فذلك يزيد من الشعور بالألم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي