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وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع رئيس منظمة السياحة العربية

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وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع رئيس منظمة السياحة العربية وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع رئيس منظمة السياحة العربية

جانب من اللقاء

استقبل شريف فتحي وزير الطيران المدني، الدكتور بندر بن فهد آلـ فهيد، رئيس منظمة السياحة العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الطيران المدني ومنظمة السياحة العربية، ووضع آليات محددة لدعم وتنشيط السياحة العربية إلى .

وتناول اللقاء سبل تحقيق التكامل بين الدول العربية فى مجال السياحة والطيران، والعمل على تعزيز وتشجيع السياحة الإقليمية فيما بين الدول العربية.
> وأشاد آلـ فهيد، بما قامت به وزارة الطيران من أجل تشجيع السياحة العربية، وهذا ومن المقرر أن يقوم رئيس المنظمة بزيارة لمقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومركز تدريب مصرللطيران ضمن زيارته الحالية لمصر.
> وأعرب وزير الطيران، عن كامل احترامه وتقديره لجهود منظمة السياحة العربية فى دعم وتشجيع السياحة العربية الوافدة إلى مصر، وكذلك للجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين الدول العربية.

 

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