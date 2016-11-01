الاستقالات تضرب "المصريين الأحرار".. والمستقيلون: المحسوبية شعار الحزب

كتب أمين صالح

تقدم عدد من الشباب بحزب المصريين الأحرار باستقالتهم من الحزب منهم أعضاء رشحهم الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية الأخيرة على قوائمه.

وضمت قائمة الأعضاء المتقدمين باستقالتهم من الحزب كل من أحمد فتحى وهبة على ومصطفى مجدى وأحمد مجدى وأسامة حلمى وعلى فؤاد وسمية كمال وفاطمة الشريف ومعظمهم أعضاء بأمانة الشباب بالحزب.

وأرجع عدد من الشباب أسباب الاستقالة فى تدوينات نشرت على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى عدة أسباب لعل أبرزها عدم مشاركة الشباب بفاعلية داخل الحزب وعدم وجود ممارسة سياسية حقيقية لحزب المصريين الأحرار وعدم وجود تنسيق لنواب الحزب مع نواب باقى الأحزاب فى البرلمان ورفض دخول كثير من الأعضاء للمقر الرئيسى للحزب وفشل أمانة الشباب فى القيام بدورها وعدم التنسيق مع أمانات المحافظات داخل الحزب والاهتمام بالأمانة العامة فقط على حساب باقى الأمانات بالمحافظات.

واتهم المستقيلون حزب المصريين الأحرار بوجود المحسوبية والواسطة داخل أمانة الشباب، مؤكدين أن الحزب شهد العديد من الاستقالات التى تم تقديمها خلال الفترة الماضية.

وتأتى هذه الاستقالات بمثابة ضربة موجعة للحزب قبل الانتخابات المحلية، والمرجح إجراؤها بداية العام المقبل، على الرغم من كونه الأكثر تمثيلا داخل مجلس النواب، وفى الوقت الذى راهن فيه الحزب على وجود عدد كبير من الشباب بداخله تؤهله للمنافسة بقوة فى الانتخابات المحلية المقبلة جاءت الاستقالات من أمانة الشباب بالحزب لتفجر أزمة كبيرة سيكون لها صدى بارز فى مشوار الحزب استعدادا للانتخابات المحلية، هذا فى الوقت الذى يرفض فيه الحزب وجود شراكة مع أحزاب أخرى أو الانضمام لأى إئتلاف أو تكتل سياسى يخوض من خلاله الانتخابات المحلية.