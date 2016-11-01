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وصول أول رحلة بولندية لشرم الشيخ على متنها 189 سائحًا بعد عام من التوقف

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وصول أول رحلة بولندية لشرم الشيخ على متنها 189 سائحًا بعد عام من التوقف وصول أول رحلة بولندية لشرم الشيخ على متنها 189 سائحًا بعد عام من التوقف

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أول رحلة تابعة لخطوط طيران بولندية من العاصمة وارسو، بعد توقف يقرب من عام، وعلى متنها 189 سائحا، كان فى استقبالهم اللواء عماد البلاسى مدير مطار شرم الشيخ الدولى، وإسلام نبيل رئيس مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

 

وعقب هبوط الطائرة نظمت سيارات المطار عرض المياه، وتم توزيع الورود والنشرات السياحية التعريفية على السائحين والترحيب بهم ضمانًا لرسم انطباع جيد لدى الزائرين فى سبيل الترويج للسياحة المصرية طبقًا لما يخطط له مسئولو محافظة جنوب سيناء.

 


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