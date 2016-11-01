النيابة العامة المصرية والإيطالية تؤكدان التزامهما بكشف غموض مقتل ريجيني

أكدت النيابة العامة المصرية، ونظيرتها الإيطالية، التزامهما باستمرار التعاون المباشر بينهما، وصولًا إلى كشف غموض واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتحقيق العدالة للمجني عليه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين قيادات النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، ووفد النيابة العامة الإيطالية الذي يزور مصر حاليًا، برئاسة الدكتور سيرجيو كولايوكو مساعد النائب العام الإيطالي، والذي يأتي في إطار التعاون المباشر بينهما، وبناء على طلب روما للحصول على المستندات الخاصة بالمجني عليه التي تم العثور عليها في 24 مارس الماضي، وبموافقة النائب العام على تسليم تلك المستندات التي لم تعد لها ضرورة في التحقيقات.

وقدم الوفد الإيطالي دعوة رسمية للمستشار نبيل صادق لزيارة روما في شهر ديسمبر المقبل، والاجتماع بنظيره الإيطالي في إطار التعاون المباشر بينهما، للوقوف على مستجدات القضية، وتبادل المعلومات والمستندات في ضوء طلبات المساعدة القضائية المتبادلة، والإعداد للقاء مع أسرة جوليو ريجيني خلال تلك الزيارة.