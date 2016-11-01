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البرلمان الإيراني يوافق على تعيين ثلاثة وزراء جدد

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البرلمان الإيراني يوافق على تعيين ثلاثة وزراء جدد البرلمان الإيراني يوافق على تعيين ثلاثة وزراء جدد

البرلمان الإيراني ـ صورة أرشيفية

وافق نواب البرلمان الإيراني على تعيين ثلاثة وزراء جدد، اليوم الثلاثاء، في بادرة على دعم التغييرات في حكومة الرئيس حسن روحاني قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

وبحسب “رويترز”، قالت وسائل إعلام رسمية إن رضا صالحي أميري وسعيد سلطاني فر وفخر الدين أحمدي دانش آشتياني حصلوا على موافقة البرلمان لتولي مناصب وزراء الثقافة والإرشاد الإسلامي والرياضة والشباب والتربية والتعليم.

واستقال الوزراء السابقون بعد انتقاد روحاني لهم بسبب عدم الكفاءة والخضوع لضغوط من خارج .

وحقق حلفاء روحاني مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية في فبراير شباط أقل بقليل من الأغلبية المطلقة لكن بنسبة كافية لتمرير خططه التشريعية.

ومن المتوقع أن يخوض روحاني الانتخابات الرئاسية في العام المقبل لكنه قد يواجه تحديا من منافسيه المحافظين الذين يرون أن إيران قدمت الكثير من التنازلات في اتفاق مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي في حين لم تستفد كما تعهدوا لها من رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.

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