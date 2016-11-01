الفريق أول صدقي صبحي يشهد تخريج 3 دفعات من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

إحتفلت القوات المسلحة، اليوم الاثنين، بتخريج دفعات جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية، والتى تضم الدفعات (109) أطباء، و (74 ب) مهندسين، والدفعة (62 ب) مختلط، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأسر الخريجين.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية تضمن مجموعة من اللوحات والتشكيلات الجماعية والمعزوفات والأغانى الوطنية التى حملت رسائل الدعوة إلى العمل والعطاء من أجل مصر.

وشاركت مجموعات الطلبة بالكلية الحربية من كافة السنوات الدراسية فى طابور العرض العسكرى يتقدمهم حملة أعلام القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية والكلية الحربية، كما قام

> كبير معلمى الكلية الحربية بإعلان النتيجة النهائية للطلبة الخريجين، ثم أعلن نائب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعات الجديدة، ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام اللواء أركان حرب مدحت النحاس، مساعد وزير الدفاع، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، والذى صدق على منحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لتفوقهم وأدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفانى وإخلاص خلال فترة الدراسة بالكلية وأقسم الخريجين يمين الولاء.

والقى اللواء جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بنظم إعداد وتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وفقًا لأحدث العلوم العسكرية الحديثة لتخريج أجيال من ضباط الغد وقادة المستقبل القادرين على مواكبة التطورات العلمية والعسكرية ومواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه أمن مصر القومى.

وفى نهاية الاحتفال نقل اللواء مدحت النحاس تهنئة الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، والإنتاج الحربي، للخريجين الجدد وأسرهم وهم يبدأون أولى خطواتهم نحو المستقبل.

وأكد خلال الكلمة التى القاها بالإنابة عن القائد العام أن القوات المسلحة ستظل قوية بأبنائها الشرفاء المخلصين بعطائهم للوطن وتضحياتهم في سبيله، وأن الشباب هم سواعد مصر الفتية التى تستند إلى قدرتهم وعزيمتهم القوية وحسهم الوطنى النقى فى الإنطلاق إلى أفاق المستقبل، مشيدًا بما بذله الطلبة من جهود طوال دراستهم بالكلية لإمتلاك الخبرات العلمية والثقافية والعسكرية تؤهلهم لتنفيذ دورهم الحيوى فى خدمة الوطن، مؤكدين قدرتهم على حمل أمانة المسئولية نحو الحفاظ على مقدرات الوطن والدفاع عنه لتبقى مصر واحة للأمن والإستقرار لكل أبنائها وتواصل دورها الرائد فى المنطقة والعالم.