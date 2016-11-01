أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يستقبل بعثة الحج الرسمية

Google+ Print
محمد بن زايد يستقبل بعثة الحج الرسمية محمد بن زايد يستقبل بعثة الحج الرسمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر رئيس وأعضاء بعثة الحج الرسمية.

واطلع سموه من الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية على الخدمات والتسهيلات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسك الحج هذا العام والبرامج والخطط التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ان خدمة حجاج الدولة في الديار المقدسة تحظى بعناية خاصة ومتابعة دؤوبة من القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يوجه دائما بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات والإمكانيات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم وشعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة وبما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها بعثة الحج لخدمة الحجاج في اعتمادها على معايير فعاله تضمن السرعة في الأداء والتميز فيه بهدف تقديم أفضل الوسائل والخدمات للحجاج، منوها سموه أن خدمة الحجاج أمانة وشرف وواجب يستدعى من الجميع تقديم المزيد من الجهد والإخلاص والحرص على تقديم الأفضل.

وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثة الحج بمضاعفة الجهود والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمبادرات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام منذ لحظة التسجيل حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين، والعمل بروح الفريق الواحد حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر غانمين الأجر والثواب.  

من جانبه أشاد الدكتور محمد مطر الكعبي بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله منوها إلى متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لكافة مراحل الحج والسؤال الدائم عن أحوال الحجاج والاطمئنان عليهم وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات لهم.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية