عدد المتفاعلين مع "عبر عن حبك للإمارات" يقترب من المليار شخص

تفاعل 825 مليون شخص من محبي دولة الإمارات العربية المتحدة حول العالم مع مبادرة "عبر عن حبك للإمارات" باللغتين العربية والإنجليزية عبر شبكة الإنترنت ليقترب عدد المشاركين والمتفاعلين مع المبادرة من المليار شخص.

وقال العقيد خبير الدكتور إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر": إن محتوى المبادرة التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصل إلى العالم.

وأوضح أن الرسالة الإعلامية للمبادرة وصلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام" و6 آلاف شخص عبر "يوتيوب" فيما وصل الهاشتاج الإنجليزي إلى 10 ملايين مستخدم بينما بلغ نظيره العربي إلى 56 مليونا و500 مستخدم.

وأضاف: " بلغ عدد التفاعلات عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام 450 ألف تفاعل فيما تم توزيع نحو 970 منشورا عن المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب العديد من طرق التفاعل بشتى أنواعها".

وذكر الدبل أن المبادرة تعد منصة تفاعلية للتعبير عن محبة الوطن وليس بغريب تفاعل الناس معها ومع محبة الوطن وقيادته العليا في أرجاء المعمورة لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة للجميع للاستفادة من المشاركات المتميزة بوصفها مخزون معرفي كبير.

وقال إن المبادرة ضمت 45 طريقة للتعبير تركز على إبراز جهود دولة الإمارات في الخارج وشملت طرق التعبير نماذج عديدة من بينها التضحية بالحياة وبذل الروح فداء للإمارات واستقلال أراضيها واعتبار الدفاع عن الوطن واجبا مقدسا واحترام دستور الإمارات وقوانينها وعاداتها وتقاليدها وعدم مخالفتها ومعرفة تاريخ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والافتخار بهم والتعلم منهم كيفية صناعة الحضارة والأمل والسعادة في قلوب الشعوب والتعلم من تاريخ الإمارات وإنجازاتها الحضارية وأدوارها في العالم القديم والحديث.

وأضاف إن طرق التعبير شملت أيضا تعلم حب الإمارات وحب حكامها والقيام بنشره بين كافة الشعوب على وجه الأرض وأن يكون المحب للوطن إيجابيا ومتعاونا مع مختلف مؤسسات الدولة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأوضح أن المشاركات تنوعت إلى صور متعددة للتعبير عن محبة الوطن ومنها القصائد الشعرية الوطنية والفيديوهات المعبرة والصور الفوتوغرافية التي تبرز محبة الوطن إلى جانب الرسم الفني فيما اتسمت بمفردات عميقة ومشاعر فياضة في محبة الوطن وقيادته العليا ونبضت بإبداعات متميزة.

ولفت إلى أن المشاركات تخضع للتوثيق وتم تقسيمها لعدة فئات بحيث سيتم تقييم اختيار أفضل العبارات المشاركة حسب كل فئة لتكريم أصحابها ضمن الحفل الختامي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخامس والأربعين.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لتعزيز الولاء والانتماء للدولة بطريقة تفاعلية وإيجابية موضحا أن المشاركات المتميزة ستحصد جوائز تقديرية خلال الحفل الختامي للمبادرة وذلك عن فئة جائزة أفضل مشاركة من السفارات والمنظمات بالدولة تعبيرا عن حب الإمارات وجائزة لأفضل تعبير شبابي عن حب الإمارات خارج الدولة من أبناء الإمارات وجائزة أفضل إنتاج أدبي عن حب الإمارات وجائزة أفضل إنتاج ثقافي عن حب الإمارات وجائزة أفضل جالية عربية تعبيرا عن حب الإمارات وجائزة أفضل إعلان في الشوارع عن حب الإمارات.

وحدد برنامج خليفة لتمكين الطلاب "أقدر" 5 رسائل أساسية تنطلق منها مبادرة عبر عن حبك للإمارات تركز على تعزيز ثقافة التربية الوطنية في مختلف شرائح المجتمع والتي هي عدة وعتاد هذا الوطن المعطاء وباعتبارها رسالة حب وسلام ودعوة لجميع أبناء الوطن لتعزيز ولائهم وانتمائهم للإمارات وقيادتها الرشيدة وتمثل رؤية وطنية جليلة الهدف أن تكون بذرة خير تنير الدرب لما فيه صفاء اليوم وبهاء المستقبل والتعريف بالدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات العربية المتحدة إقليميا وعالميا ونشر ثقافة الإمارات في التسامح والعلم ونشر السلام.