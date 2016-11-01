بالفيديو : العثور على "ثمرة" غريبة "بطلاسم" في الإمارات ...

سمر العشري

عثرت السلطات في مدينة الشارقة الإماراتية ، على ثمرة غريبة كتبت عليها عبارات وغرست فيها مسامير ، مشيرة إلى أنها لا تشكل تهديدا .

وقد بثت شرطة الشارقة تسجيلا مصورا لثمرة البطيخ الأصفر ، التي تم العثور عليها على أحد الشواطئ ، وقد حملت كتابة باللغة العربية وصورة كاريكاتيرية لشخص عليها ، مع مسامير غرست في صفوف مرتبة .

وأوضحت الشرطة أنها تحدثت مع مسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية في الإمارة ، وخلصت إلى أن هذه الثمرة الغريبة "لا تمثل تهديدا" .

يذكر أن دولة الإمارات تحظر السحر الأسود والشعوذة ، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس .

شبكةعيونالإخبارية

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