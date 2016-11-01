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تحرير أكثر من 3000مخالفة مرورية مع بدء العمل بمنظومة الإشارات المراقبة إلكترونيا

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وزير الداخلية

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة تحرير 3100 مخالفة إنتظارفي الممنوع وإنتظارصف ثاني – بالإضافة لعدد 126 مخالفة تجاوز سرعة خلال الفترة الماضية منذ بدء العمل بمنظومة الإشارات الضوئية المراقبة إلكترونياً بالكاميرات و تحرير المخالفات إلكترونياً.

ويأتي ذلك في إطار خطة المديرية التي تنفذها الإدارة العامة لمرور القاهرة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة كأحد المحاور الهامة للقضاء على الاختناقات وتخفيف، الاعتماد على العنصر البشري لتحقيق الإنضباط المروري بشوارع العاصمة بما يضاهي أفضل الوسائل المطبقة عالمياً .

وجاء ذلك بناءً على توجيهات  وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة التكدسات و الإختناقات المرورية في شوارع العاصمة .

و يجدد مرور القاهرة مناشدتة لقائدى المركبات الإلتزام بقواعد و قوانين المرور .

 

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