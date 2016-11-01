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الشرطة الدنماركية تبحث عن لاجئ سورى وجدت أسرته ميتة داخل مجمد

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الشرطة الدنماركية تبحث عن لاجئ سورى وجدت أسرته ميتة داخل مجمد الشرطة الدنماركية تبحث عن لاجئ سورى وجدت أسرته ميتة داخل مجمد

>كوبنهاجن (رويترز)

قالت الشرطة الدنمركية اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على جثة امرأة سورية وطفلتيها اللتين تبلغان من العمر سبعة وتسعة أعوام داخل مجمد فى إحدى البلدات وإنها تبحث عن رب الأسرة.

وأعلنت الشرطة أنها عثرت على الجثث مساء يوم الأحد فى بلدة أبينرا جنوب الدنمارك مضيفة أن الأسرة وصلت إلى الدنمارك فى صيف عام 2015 وحصلت على حق اللجوء.

وأصدرت محكمة أمس الاثنين أمرا باحتجاز الأب حامد فريد محمد على الفور.

وقالت الشرطة إن الأب البالغ من العمر 33 عاما فر من الدنمارك يوم الجمعة إلى ألمانيا ثم إلى تركيا وأضافت أنها تتعاون مع الشرطة التركية للعثور عليه.


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