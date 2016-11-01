مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم 28 مستوطنًا يهوديًا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة شرطية مشددة وسط حراسة من قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة، واستفزازية فى مرافق المسجد المبارك، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين، بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاههم فى منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل.

وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز داخل الجامعة وخارجها، دون اندلاع مواجهات تذكر، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيًا.