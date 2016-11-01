"فتاة" تلقى بزوجة "شقيقها" ونجلتيها من شرفة منزلهن بالمنيا لمعايرتها ب"العنوسة" ...

سمر العشري

ألقت فتاه بزوجة شقيقها ونجلتيها من شرفة منزلهن بمدينة بنى مزار شمال المنيا، بسبب معايراتهن لها بأنها عانس ولم تتزوج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر محضرًا بالواقعة.



وبمواجهة المتهمة، أقرت بما جاء فى تحريات المباحث، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال المحافظة.



وكان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد مصرع كلًا من "هبة .س" 28 سنة ربة منزل، وطفلتيها "أغابى. ر"، و"محبة .ر"، إثر سقوطهن من أعلى شرفة منزلهن.



وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية، وأن فتاه تدعى "أمانى .ع"، 25 سنة، شقيقة زوج المجنى عليها، قامت بدفعها وطفيلها من شرفة المنزل بالطابق الثالث، بسبب وجود خلافات دائمة بينهما، وبالتحريات تبين، أن المجنى عليها كانت تتعمد مضايقة المتهمة ومعايرتها بالعنوسة، وعدم الزواج حتى الآن .

شبكةعيونالإخبارية

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