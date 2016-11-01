الأمير هاري "مغروم"

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري Harry، السادس في ترتيب ولاية العرش، وقع في الحبّ مجدداً بعد انفصاله عن النجمة البريطانية كريسيدا بوناس عام 2014.

واللافت أنّ الأمير مغرم بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل Meghan Markle التي شاركت في فيلم Horrible bosses.

وكان الأمير قد التقى ميغان البالغة من العمر 35 عاماً في تورونتو، منذ 6 أشهر، حيث وقع بحبّها من النظرات الأولى.

وأكد مصدر للثنائي أنهما يحبّان بعضهما البعض كثيراً، وأنّ ميغان عندما تزور هاري في لندن كانت تقيم في قصر كنسينجتون، حيث قابلت دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام والأميرة كيت، اللذان أعجبا بها كثيراً.

وكانت ميغان قد أكدت كلّ هذه الشائعات بعد أن نشرت العديد من الصور على صفحتها الخاصة في انستقرام فأثبتت وجودها في لندن.

يُذكر أنّ الأمير هاري وحبيبته السابقة Cressida Bonas قد انفصلا في نيسان/أبريل 2014، بعد علاقة بدأت في صيف 2012، وكانت علاقة خجولة وبعيدة عن الإعلام.

مغنية تخطف قلب الأمير هاري.. من هي؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن