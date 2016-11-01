كيم كارداشيان تتغيب عن حفل تكريم والدها..والسبب!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian لم تتخطَّ بعد حادثة السطو التي تعرضت لها في باريس مؤخراً، وتسعى جاهدة لتبقى بعيدة من عدسات الكاميرات.

فقد أعلنت كيم البالغة من العمر 36 عاماً أنها لن تتمكن من حضور حفل تكريم والدها في الـAngel Ball، وهي حفلة سنوية تقام لجمع التبرعات المخصّصة لأبحاث السرطان.

وكان من المفترض أن تشارك النجمة في الحفل الذي سيشهد تكريم والدها الراحل المحامي روبرت كارداشيان Robert Kardashian الذي توفي بعد معاناة مع مرض السرطان عام 2003.

وسيقام الحفل في Cipriani بـ "وال ستريت" في نيويورك، في 21 من الشهر الجاري.

يُشار إلى أنّ من المتوقع أن تحضر والدة كيم كريس جينر Kris Jenner وأختاها كورتني Kourtney وكلوي Khloe Kardashian الحفل.

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