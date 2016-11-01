مفاجأة بالفيديو: روبي تتراجع عن "طلب الخلع" وتعتزل الغناء

لفتت الفنانة روبي أنظار الجميع أثناء مشاركتها في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث أصرّت على ارتداء خاتم الزواج، برغم تقدّمها بدعوى خلع من زوجها ووالد طفلتها طيبة، المخرج سامح عبد العزيز، في وقت أكّدت أنّهما مثل "العيال مع بعض" نتصالح ونتخانق 60 مرة في الساعة الواحدة!

روبي رفضت الكشف عن التفاصيل، كما امتنعت محاورتها الفنانة القديرة إسعاد يونس عن الخوض بتفاصيل حياتها الشخصية، واكتفت روبي بوصف حبّها لسامح بـ"المراهق جداً"، وقالت إنه حتى عند وجود خلافات بينهما، تبقى المحبّة، وأغلب الأزمات نابعة من محبّة قوية جداً، وقالت: "أنا بحبه قوي ومصارين البطن بتتعارك، وفعلاً هناك مشاعر طفولية بيننا، وهناك أيضاً طيبة "ريحتها جنة" وهي أخطر حاجة في حياتي!".

الحلقة استعرضت مسيرة روبي منذ كانت طفلة إعلانات، وكيف خاضت تجربة البطولة بعدسة المخرج الكبير يوسف شاهين، ولماذا تحوّلت إلى الغناء، وأسباب اعتزالها بعد الضجّة المسيئة لها، وقدّمت للمرة الأولى أغنياتها على المسرح، ثم أعلنت في النهاية أنها لن تغنّي مرة أخرى إلا داخل الأعمال الفنية الدرامية، كما كشفت عن تجربتها المنتظرة في فيلم "الكنز" مع المخرج الكبير شريف عرفة والفنان محمد رمضان والنجم محمد سعد، بالإضافة إلى فيلم آخر مع الفنان كريم فهمي من إنتاج السبكي.

"روبي تتراجع عن طلب الخلع"