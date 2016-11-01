تكريم الفنان د. عبادي الجوهر واختياره أفضل مطرب خليجي

جدة ـ وحيد جميل

حصل الفنان د. عبادي الجوهر على جائزة أفضل مطرب خليجي وتمّ تكريمه في مهرجان الأغنية المصورة بمونديال الإعلام العربي في دورتة الخامسة، والذي أقيم مساء أمس (الاثنين- 31- نوفمبر) بمدينة مبارك التعليمية.

وفي تصريح لـ "سيدتي نت" قال الفنان د. عبادي الجوهر عن تكريمه: كل التكريمات التي حصلت عليها، سواء من داخل أو خارج السعودية، منها مهرجان الاسكندرية والأغنية العربية، ومن دار الأوبرا، و الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، وتكريم الأمس، هي تكريم للفن والفنان السعودي، وحافزاً ليقدّم أفضل ما عنده. وكل الشكر للقائمين على المهرجان وللجمهور الذي يعتبر دعمه وتشجيعه ومتابعته أكبر تكريم، وكذلك أبارك لجميع الذين حصلوا على جوايز وتكريم من المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن المطربة والإعلامية أروي أيضاً حصلت على جائزة أفضل مطربة خليجية في نفس المهرجان، وأعربت عن سعادتها بحصولها علي الجائزة، مؤكده أنها المرّة الأولي التي تتواجد في المهرجان، وحصولها علي هذا التكريم جعلها في غاية السعادة، وأن التكريم هو وسام كبير علي صدرها، ووجودها في هذا المهرجان شرف لأي فنانة عربية. كما باركت للفنان د. عبادي الجوهر حصولة على جائزة أفضل مطرب خليجي، والتقطت معه "سيلفي".