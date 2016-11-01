داليا البحيري تتراجع وتقدّم الجزء الثالث من "زوجة مفروسة" لهذه الأسباب

بعد فوزها لأول مرة بجائزة أفضل فنانة كوميدية عن دورها بالجزء الثاني من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، تراجعت النجمة داليا البحيري عن قرارها بالعودة للأعمال الدرامية الاجتماعية، وأعلنت استعدادها لتقديم الجزء الثالث من المسلسل بنفس فريق العمل، ولم تكشف إن كان سيتمّ تقديمه في موسم رمضان 2017 أم سيعرض في توقيت آخر.

داليا البحيري أكدت أنّ قرارها السابق كان خوفاً من ملل الجمهور أو اتهامها باستغلال نجاح المسلسل، بالإضافة إلى رغبتها في العودة إلى الأدوار الاجتماعية، خصوصاً أنها غير مصنّفة كممثلة كوميدية. وقالت : " النجاح الكبير للجزء الثاني من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" دفعنا للتفكير في ضرورة تقديم جزء ثالث، ولا زالت التحضيرات جارية لوضع الخطوط العامة لأحداث الجزء الجديد والبدء بكتابة حلقاته"، وأضافت: "لا أعرف هل سنتمكن من إنجاز كل هذا قبل موسم دراما رمضان المقبل أم لا، ولكن التحضيرات الجارية".

يذكر أنّ مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" من بطولة داليا البحيري وخالد سرحان وسمير غانم ورجاء الجداوي، ومن تأليف أماني ضرغام وإخراج أحمد نور، ويقدّم مواقف ضاحكة حول معاناة المرأة العاملة.