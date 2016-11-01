عادل المسلم: المؤثرات العقلية لم تضبط في مكتبي

رفض قاضي التجديد إخلاء سبيل المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم وشريكه العراقي وقرر إستمرار حبسهما 15 يوماً على ذمة قضية غسل أموال وجلب وتصنيع والإتجار بمؤثرات عقلية والتهريب الجمركي.

وحضر المسلم وشريكه أمام قاضي التجديد، وأنكرا الاتهام المسند إليهما جملة وتفصيلاً، وتمسك المسلم بأقواله بالنيابة العامة منكراً كل الاتهامات الموجهة إليه، مفجراً مفاجأة جديدة أنّ المضبوطات لم يتوصّل إليها رجال المباحث في مكتبه بل في مكتب آخر .

وأكّد على أنّ ما قيل عن إهدائه طائرة خاصة لزوجته غير صحيح، وأنّه لا يملك منزلاً بل يسكن في منزل بالإيجار، مدعياً أن حسابه البنكي لا يتجاوز عشرة آلاف دينار.