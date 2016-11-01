حورية فرغلي نجمة غلاف مجلة "سيدتي" :أزلت الرحم ولن أتمكن من الإنجاب

تميزت حورية فرغلي في الحياة الفنية بما تقدمه من أعمال قوية وملفتة وبحثها عن كل ما هو غريب ومختلف. لذا، أصبح اسمها في طليعة قائمة الفنانين المتميزين بأدوارهم خاصة بعد تألقها في واحد من أصعب الأدوار التي قدمتها في مسلسل «ساحرة الجنوب» الذي أثار موجة كبيرة من الجدل.

حول توقف مسلسلها «ساحرة الجنوب» وعدم تقديم أجزاء أخرى منه وأزمة مرضها وخيولها وفيلمها القادم وغيرها من التفاصيل يدور هذا الحوار:

حقق مسلسل «ساحرة الجنوب» نجاحاً غير عادي. برأيك، ما سر هذا النجاح؟

الحمد لله، المسلسل حقق نجاحاً غير عادي وتابعه الملايين من جمهور الوطن العربي بأكلمه. وهذا أسعدني كثيراً وأرى أن أهم أسباب نجاح هذا العمل هو الجرأة في عرضه لموضوع جديد تماماً على الدراما العربية، إذ لم يسبق لعمل درامي أن اخترق هذا العالم بالعمق الذي قدمناه في مسلسل «ساحرة الجنوب»، مما زاد من ارتباط الجمهور به ومتابعتهم لكل حلقاته بشغف شديد. كما أن عرض المسلسل على قناة كبيرة وهامة مثل mbc كان له أثره أيضاً في زيادة نسب المشاهدة.

هل شعرت بالخوف من داخلك من اختراق عالم الجن؟

إطلاقاً، ولو شعرت بالخوف لما كنت قدمت العمل بالشكل الذي ظهر. وأنا مؤمنة بالله وأعرف أنه لن يصيبني إلا ما كتبه لي، وحرصت قبل تقديم المسلسل على معرفة الكثير حول هذا العالم وقرأت الكثير من المعلومات عن عالم الجن من خلال الإنترنت حتى أستطيع تقديم الشخصية بالصورة التي ظهرت بها.

هل تخافين في الأساس من الجن؟

الجن مذكور في القرآن ووجوده شيء مفروغ منه. ولكني لا أخشاه ولا أخشى في هذه الحياة سوى الله.

البعض رأى استحالة تلبّس روح شخص ميت بإنسان حي، ما رأيك في ذلك؟

لن أخوض في تفاصيل هذا الكلام، ولكن هناك الكثير من القصص التي أكدت وقوع حوادث مشابهة وسلطت الضوء على هذه المنطقة الخاصة. كما أن المبدعة سماح الحريري مؤلفة العمل لا يمكن أن تتطرق لموضوع وتخوض في تفاصيله إلا إذا كانت واثقة منه تماماً.

ولكن الأزهر اعترض على العمل؟

كل الاحترام والتقدير للأزهر، المؤسسة الدينية الأهم في عالمنا العربي وأنا أحترم رأي الأزهر جداً، ولا يمكن مناقشته أو الاعتراض عليه.

كان من المفترض تصوير أجزاء أخرى ولكن توقف العمل عند نهاية الجزء الثاني خاصة بعد اعتراض مفتي السعودية أيضاً؟

بالفعل، كان هناك اعتراض على المسلسل من مفتي السعودية. لذا، قررت إدارة القناة عدم تقديم أجزاء أخرى من العمل.

أكثر المشاهد التي عذبتني

هل ستنهين تعاقدك مع الشركة المنتجة لـ«ساحرة الجنوب» خلال الفترة القادمة؟

التعاقد كان على مسلسل «ساحرة الجنوب»، وبالفعل تم إنتاج 60 حلقة عرضت على موسمين كل موسم 30 حلقة. لذا، فالتعاقد انتهى بالفعل.

هل نجاح العمل سببه انقياد الناس بشكل كبير خلف السحر والشعوذة؟

المسلسل لم يكن يقدم رسالة لتعليم السحر أو الشعوذة، بل على العكس، كان جرس إنذار للجميع من مغبّة السير في هذا الطريق وما يمكن أن يخلّفه من أضرار مدمرة للشخص نفسه الذي يرتكب هذه الأفعال ولكل من حوله أيضاً. ولكن نجاح العمل لغرابته ودخوله تلك المنطقة المحظورة.

هل تؤمنين بالسحر، وهل شعرت أنه تم إيذاؤك به من قبل؟

بالتأكيد أؤمن بالسحر، فلقد ذكر في القرآن، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تعرض أيضاً للسحر. لذا، لا يمكن أن أنكره. أما بالنسبة لإيذائي من الغير، فلا تهمني هذه الأشياء؛ لأني مؤمنة بالله وأعلم جيداً أن ما يصيبني من الله وحده وليس من فعل أحد.

ما أكثر المشاهد صعوبة بالنسبة لك في التصوير؟

أكثر المشاهد التي عذبتني وأرهقتني المشاهد التي كنت أرتدي فيها العدسة والدم الذي يخرج من عيني، وعندما بدأت التصوير لم أكن أعرف أن هناك مشاهد بهذا الشكل. ولكن المخرج أكرم فريد هو صاحب الفكرة وهي ساهمت في خدمة الدور بشكل كبير وجعل الشخصية أكثر رعباً، ولكنها كانت مرهقة جداً خاصة أن العدسة سميكة جداً وعندما يوضع معها الدم كانت تلتصق في عيني وكان عليّ أن أستخدم أظافري لنزعها، إضافة إلى أني لم أتمكن من ارتدائها أكثر من عشر دقائق لأنها كانت تصيبني بآلام شديدة في عيني.

أزمات في حياتي

ما سبب تصريحك بمرضك الأخير وإزالة الرحم؟

لم أصرح من تلقاء نفسي، ولكني كنت في حالة حزن وكنت في أحد البرامج وعندما سئلت عن السبب اضطررت للإجابة والتصريح بالأمر، خاصة أني كنت على وشك إجراء العملية وإزالة الرحم بالفعل. لذلك، وجدت أنه لا ضرر من إعلان الأمر.

هل حدث أي اعتراض ولو للحظات على هذا القدر؟

ومن منا يملك الاعتراض على قدر الله؟ أنا راضية تماماً بحكمه ولم أعترض ولو للحظة، فهذا نصيبي وأحمد الله عليه.

هل هذه الأزمة الكبرى في حياتك وكيف تواجهين الأزمات؟

هناك الكثير من الأزمات في حياتي وليست هذه الأزمة الكبرى. فلقد اعتدت على الأزمات، ولكني الحمد لله أتمتع بقوة كبيرة تمكنني من تجاوزها. كما أن الله ينجيني من أزماتي وتمر كلها بخير.

لماذا لم تحاولي الزواج قبل أن تمنعي من الإنجاب؟

هذا قسمة ونصيب فلا يوجد أحد في حياتي. كما أن المهلة التي منحها لي الطبيب قبل إزالة الرحم كانت قصيرة. فلقد تعرضت لنزيف تسبّب لي في أورام. وكان لابد من إزالة الرحم.

هل من الصعب إرضاؤك لذلك لم تجدي شريك حياة بسهولة؟

إطلاقاً. الأمر ليس بهذه الصورة. فأنا مثل أي فتاة أتمنى أن أجد الشخص الذي يفهمني ويكون بيننا حب ويقدّر عملي ويحترم شخصيتي. فالأمر ليس بالصعوبة التي يتخيلها البعض.

هل التمثيل والشهرة كانا وراء صعوبة وجود شريك حياة؟

بالتأكيد كان لهما دور كبير، خاصة أني أنشغل بعملي في كثير من الأحيان عن حياتي الخاصة. لذا، إيجاد الشخص القادر على اختراق حياتي واحتلال مساحة كبيرة من قلبي يكون صعباً إلى حد كبير وأتمنى أن أجده في يوم من الأيام.

هل وفاة خطيبك قبل زفافك بيوم تسبّب لك بأزمة نفسية تعيشين عليها إلى الآن؟

بالتأكيد، فلا زلت حزينة عليه إلى الآن، فلقد كنت أحبه جداً وهو أكثر شخص أحببته وأتذكره دائماً.

تهاجم الوسط الفني كثيراً وتتهمه بالفساد، لماذا؟ لماذا لم تعد تثق في الناس بسهولة؟ ما هي أكثر الأشياء التي تسعدها؟ وما الذي يحزنها؟ هل تعاقدت بالفعل على مسلسل لرمضان القادم، وما هي تفاصيله؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في اللقاء الذي أجرته "سيدتي" مع الفنانة حورية فرغلي في العدد 1860 الموجود حالياً في الأسواق

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