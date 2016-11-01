ميريام كلينك: ما حصل معي إهانة للمرأة اللبنانية

ينشغل اللبنانيون منذ أمس الإثنين بـ "مزحة" ثقيلة حصلت خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عندما "أسقط" أحد النواب اسم ميريام كلينك في الصندوق، كمرشحة لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي أثار هرجاً ومرجاً في المجلس النيابي، وسخطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الاستخفاف الذي بدر من أحد نواب الأمة، في مثل هذه المناسبة الوطنية التي ينتظرها اللبنانيون منذ عامين ونصف.

ميريام كلينك بدت سعيدة، خصوصاً أنّ إثارة الجدل الذي أحاط باسمها، لم يصدر منها كما يحصل عادة، بل من المجلس النيابي، ومن أحد نواب الأمة. وبعدها بعدة ساعات، علّقت عبر حسابها على "فيسبوك": "اتصل بي مارسيل غانم وسوف يستضيفني بكلام الناس ما الذي حصل في الجلسة لا أعلم! ".

وهذا ما حصل فعلاً، إذ أطلّت ميريام في البرنامج السياسي الأول في لبنان لتفكّ لغز ما حصل في الجلسة النيابية. وعندما سألها مارسيل غانم عمّن تتوقع أن يكون قد كتب اسمها، قالت إنها تريد أن تعرف من صوّت لها من النواب، وتوقّعت أن يكون سامي الجميل، لأنه اعترض على إلغاء الرئيس نبيه بري الصوت الذي منحها تأييده، بالرغم من أنها تمنّت أن يكون وليد جنبلاط هو الذي كتب اسمها، لأنها تحبّه كما أنه مجنون، ويمكن أن يقدم على خطوة مماثلة.

ميريام اعترضت على الاستهزاء باسمها، واعتبرت أن ما حصل هو تهميش للمرأة اللبنانية في المجلس، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به.

ميريام كلينك علّقت بطريقة ذكية على ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن "من صوّت لكلينك يشبهها"، فأجابت بالقول: "لن أردّ على جعجع بنفس طريقته، لكن لا أعلم. ربّما زوجته هي التي فعلت ذلك"، للإشارة بأن ستريدا جعجع ليست أفضل منها.

كذلك قالت كلينك في الحلقة إنها تتمنى أن يعطى العماد عون فرصة لكي يعمل، مشيرة إلى أنها تؤيده رئيساً للجمهورية، لأنه كالأب لكلّ اللبنانيين.

البعض رأى أن ميريام كلينك كانت الحدث بالأمس، حين تمّ تداول اسمها بكثافة، سواء عبر القنوات المحلية والعربية التي نقلت الانتخاب مباشرة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي سخرت ممّا جرى في الجلسة.

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