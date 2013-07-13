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"الاقتصاد" و"الأمن".. مطالب دمياط من الحكومة الجديدة

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"الاقتصاد" و"الأمن".. مطالب دمياط من الحكومة الجديدة "الاقتصاد" و"الأمن".. مطالب دمياط من الحكومة الجديدة

كتب : سهاد الخضري منذ 33 دقيقة

طالبت قوى سياسية في دمياط، بحكومة تكنوقراط تهتم بصالح المواطنين.

قال فادي أبوسمرة عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر، نطالب بحكومة تكنوقراط تختلف في سياستها عن السابقة، وتهتم بمصالح المواطن، التي تتمثل في المقام الأول، بالاهتمام بملفي الأمن والاقتصاد.

فيما طالب محمد معاذ منسق الجبهة الثورية الموحدة، بحكومة تكنوقراط يتم تمثيل كافة التيارات السياسية فيها، وتتميز بالكفاءة والمرونة لعبور المرحلة الانتقالية، وأهم الملفات التي تعمل عليها "الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية مع ضرورة إعادة النظر في العلاقات الخارجية".

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