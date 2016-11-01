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السفارة الإسرائيلية : سفيرنا زار شرم الشيخ وتأثر بـ"كرم الضيافة الدافئ" ...

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السفارة الإسرائيلية : سفيرنا زار شرم الشيخ وتأثر بـ"كرم الضيافة الدافئ" ... السفارة الإسرائيلية : سفيرنا زار شرم الشيخ وتأثر بـ"كرم الضيافة الدافئ" ...

أعلنت السفارة الإسرائيلية في القاهرة ، قيام السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين بزيارة إلى مدينة شرم الشيخ، الأسبوع الماضي ، والتي وصفتها السفارة بـ"مدينة السلام" ، خلال صفحتها على موقع فيس بوك ، "إسرائيل في " .

ووفقا لما نشرته السفارة: "عبّر السفير لكل من التقي به في أثناء زيارته عن تأثره وتقديره الكبيـر للتطور الذي حدث في المدينة منذ زيارته الأخيرة قبل عشرون عاما عندما شارك في مؤتمر السلام الذي تم إقامته في شرم الشيخ في مارس 1996" .

وأشارت إلى أنه "تأثر بشكل خاص من كرم الضيافة الدافئ الذي حظي به وكذلك المنتجعات السياحية الجميلة مترامية الأطراف والمطاعم الكثيرة وأماكن الجذب السياحي الرائعة التي يقابلها السائحين القادمين لزيارة المدينة" ، حسب السفارة .

وأوضحت أن "هذه المدينة السياحية تقدم للسائحيين الذين يأتون اليها من الدول الأجنبية المختلفة الإمكانيات للاستمتاع بالشواطئ الرائعة والطقس الخاص بها" .

يذكر أن السفارة أعلنت من قبل عن زيارات قام بها السفير إلى عدة أماكن في مصر منها معابد يهودية في القاهرة، وأيضا "المسرح القومى" ، حيث حضر العرض المسرحى "ليلة من ألف ليلة" ، للنجم يحيى الفخرانى ، ومدينة الإسكندرية حيث تفقد الكنيس اليهودى "النبى إلياهو" ، ومكاتب الطائفة اليهودية، ومبنى القنصلية الإسرائيلية ومكتبة الإسكندرية .

 

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