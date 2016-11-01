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الـ"أبيريتيفو" في "روبيرتوز" بدبي

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الثلاثاء 01-11-2016 17:49

إن مفهوم الـ"أبيريتيفو"ينبع من قلب العادات الإيطاليّة، وهو عبارة عن مشروب يُشرب قبل العشاء لتحفيز الشهية، ويقدّم في "روبيرتوز" الواقع في المربّع الإيطالي بقرية البوابة (مركز دبي المالي العالمي). وهناك، يحلو الاسترخاء بعد يوم عمل طويل، ولقاء الأصدقاء، أثناء التلذّذ بالـ"أبيريتيفو" والكوكتيلات. وفي هذا الإطار، ومع لإطلالة على سماء دبي وبرج خليفة وقت الغروب، يحلو تذوّق الـ"ايربول سبريتز" أو"موهيتو ليتشي" بالحبق والـ"ليمونتشيللو" والـ"نيغروني" والـ"مارغريتا ميلانو" والـ"بيلوتشي".
وحاليًا، يستقبل "روبيرتوز" الزائرين على شرفته الخارجيّة، حيث النسمة العليلة والجلسة المريحة والأطباق الشهيّة...
إشارة إلى أن موعد الـ"أبيريتيفو" في "روبيرتوز"، هو من الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة مساءً، يوميًّا.

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سيدتي