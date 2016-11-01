أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سياحة ليوم في "ليختنشتاين" الأوروبية

Google+ Print

الثلاثاء 01-11-2016 18:22

| العاصمة "فادوز": هي واحدة من العواصم الأصغر والأكثر جمالًا في أوروبا، وتضمّ مجموعةً من مناطق الجذب الرئيسة في المدينة، بما في ذلك مبنى البرلمان وميدان "راتهاوس" وصرح القديس فلورين النيو قوطي المبني سنة 1873.

 

| متحف "ليختنشتاين" الفنّي: يعرض المتحف مجموعةً من الأعمال الفنيّة الحديثة والمعاصرة،    وأبرزها قطع عائدة إلى القرن التاسع عشر، بما في ذلك المنحوتات والأعمال من مجموعة أمير "ليختنشتاين"  . كما يشكّل المتحف مطرحًا لمعارض مؤقتة.

 

| قلعة "غوتنبرغ":  تتمركز القلعة فوق قرية "بلزرس" في جنوب "ليختنشتاين"، وتعود إلى العصور الوسطى. وهي تضمّ، اليوم، متحف "ليختنشتاين" الوطني، وصرحًا دينيًا وحديقةً نباتيةً، وتُنظّم فيها الجولات للزائين بصحبة المرشدين. كما تُنظّم فيها أيضًا، المهرجانات والحفلات الموسيقيّة.

 

| متحف "ليختنشتاين" الوطني: يقع المتحف في "فادوز"، ويعود تاريخ بنائه إلى 1438، ويضمّ ثلاثة مبان تحوي 42 غرفة تعرض القطع الأثرية. 

 

متعة الشتاء في "ملبون"

تقع "ملبون" على حافة جبال الألب، بالقرب من وادي "ساميناتال"، وتشهد على سقوط الثلوج بكثافة في الشتاء، ما خوّلها إنشاء مصاعد التزلج الأولى والمنحدرات سنة 1960. اليوم، تكثر في "ملبون" المسارات المخصّصة للتزلج، وتتوفّر فيها ثلاثة مصاعد قادرة على نقل المتزلّجين إلى الأعالي (2000 متر).

إشارة إلى أن في  "ملبون" أكثر من 23 كيلومترًا مهداة إلى أماكن اللهو. وللصغار، تُقدّم دروس للتزلّج، وفرصة للمتعة في متنزّه  "مالابي بارك كيندرلاند".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي