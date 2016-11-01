سياحة ليوم في "ليختنشتاين" الأوروبية

| العاصمة "فادوز": هي واحدة من العواصم الأصغر والأكثر جمالًا في أوروبا، وتضمّ مجموعةً من مناطق الجذب الرئيسة في المدينة، بما في ذلك مبنى البرلمان وميدان "راتهاوس" وصرح القديس فلورين النيو قوطي المبني سنة 1873.

| متحف "ليختنشتاين" الفنّي: يعرض المتحف مجموعةً من الأعمال الفنيّة الحديثة والمعاصرة، وأبرزها قطع عائدة إلى القرن التاسع عشر، بما في ذلك المنحوتات والأعمال من مجموعة أمير "ليختنشتاين" . كما يشكّل المتحف مطرحًا لمعارض مؤقتة.

| قلعة "غوتنبرغ": تتمركز القلعة فوق قرية "بلزرس" في جنوب "ليختنشتاين"، وتعود إلى العصور الوسطى. وهي تضمّ، اليوم، متحف "ليختنشتاين" الوطني، وصرحًا دينيًا وحديقةً نباتيةً، وتُنظّم فيها الجولات للزائين بصحبة المرشدين. كما تُنظّم فيها أيضًا، المهرجانات والحفلات الموسيقيّة.

| متحف "ليختنشتاين" الوطني: يقع المتحف في "فادوز"، ويعود تاريخ بنائه إلى 1438، ويضمّ ثلاثة مبان تحوي 42 غرفة تعرض القطع الأثرية.

متعة الشتاء في "ملبون"

تقع "ملبون" على حافة جبال الألب، بالقرب من وادي "ساميناتال"، وتشهد على سقوط الثلوج بكثافة في الشتاء، ما خوّلها إنشاء مصاعد التزلج الأولى والمنحدرات سنة 1960. اليوم، تكثر في "ملبون" المسارات المخصّصة للتزلج، وتتوفّر فيها ثلاثة مصاعد قادرة على نقل المتزلّجين إلى الأعالي (2000 متر).

إشارة إلى أن في "ملبون" أكثر من 23 كيلومترًا مهداة إلى أماكن اللهو. وللصغار، تُقدّم دروس للتزلّج، وفرصة للمتعة في متنزّه "مالابي بارك كيندرلاند".