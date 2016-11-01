إعلان حالة الطوارئ بالبحيرة لمواجهة الأمطار غزيرة أو السيول محتملة

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على استمرار انعقاد غرفة الطوارىء والازمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعه، لمتابعه موقف حدوث أمطار غزيرة أو سيول محتملة والاّثار التى تنتج عنها بمدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الارصاد الجوية ومركز التنبوء بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى، لمتابعة حالة الطقس وإلتقاط اى علامات إنذار مبكر خاصة بسقوط أمطار أو هبوب رياح أو حدوث سيول.

كما أكد محافظ البحيرة، على قيام غرفة الطوارىء والأزمات بالتنسيق مع غرف الطوارىء الفرعية بكل مركز بمتابعة صفايات مياه الأمطار بالشوارع، وموقف المعدات واستعدادها ومنسوب المياه بالمصارف والترع والمحطات، والابلاغ عن أي انهيارات للمباني والمنازل والطرق أوسقوط أعمدة الكهرباء والأشجار أوحدوث إصابات أو وفيات بين المواطنين .

مشيراً الى أن الموقف داخل مدن ومراكز المحافظة من واقع تقارير الغرفة حتى طبيعي ومستقر ولم ترد أى بلاغات أو إستغاثات تذكر .