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ترحيل 13 صيادًا من المركب المصرية المحتجزة بصفاقس للقاهرة

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ترحيل 13 صيادًا من المركب المصرية المحتجزة بصفاقس للقاهرة ترحيل 13 صيادًا من المركب المصرية المحتجزة بصفاقس للقاهرة

الشرطة التونسية أرشيفية

صرح السفير نبيل حبشي سفير بتونس، بأنه تم صباح اليوم الثلاثاء ترحيل 13 بحارًا مصريًا من طاقم المركب الصيد المحتجزة بمدينة صفاقس التونسية إلى القاهرة، وذلك على متن طائرات مصر للطيران.

وذكر السفير نبيل حبشي إن المفاوضات التي قامت بها السفارة مع المسئولين في تونس أسفرت عن الموافقة على إطلاق سراح الـ13 بحارا من بين طاقم المركب وعودتهم إلى ذويهم.

 وقامت السفارة بترتيب وسيلة عودتهم إلى وطنهم مصر، على أن يبقى في تونس 3 صيادين هم صاحب المركب وابنه وأحد الفنيين على ذمة القضية، لاستكمال التحقيقات مع السلطات التونسية.

وأكد أنه سيتم إطلاق سراح الصيادين المتبقين فور انتهاء القضية التي فتحتها ضدهم السلطات التونسية على خلفية قيامهم باختراق المياه الإقليمية التونسية والصيد فيها، وعدم الامتثال لأوامر وتحذيرات القوات البحرية التونسية بالابتعاد، ما دفع القوات لاطلاق أعيرة نارية لتوقيفهم.

وكان السفير نبيل حبشي قد التقى الخميس الماضي مع كاتب الدولة للفلاحة التونسي لانهاء ترتيبات ترحيل البحارين أل` 13 وكانت سلطات البحرية التونسية قد احتجزت الاسبوع قبل الماضي مركب صيد مصري على متنه 16 بحارا مصريا، يقومون بعمليات صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية عرض سواحل مدينة صفاقس، بعد طلب قوات البحرية التونسية منهم التوقف لكن الصيادون المصريون رفضوا الامتثال للأوامر ما دفع القوات التونسية لاطلاق نيران تحذيرية عليهم توقف على إثرها المركب المصري وتم احتجازهم.

أ ش أ

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