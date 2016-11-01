"موقع الكتروني" تقوم من خلاله على معرقة أصل عائلتك وعدد أفرادها وأين يعيشون "حول العالم" : فقط اكتب الاسم

سمر العشري

سواء كانت عائلتك كبيرة أو صغيرة، يمكنك أن تتعرف على أصولها، عدد من يحملون نفس اسم العائلة، في أي بلاد يعيشون وأعدادهم في تلك البلدان، كل ما عليك هو أن تكتب الاسم وتضغط على البحث، لتظهر أمامك خريطة للعالم موزع عليها الدول التي يعيش فيها كل من يحمل نفس اسم العائلة، وفي أسفلها جدول يوزعهم بأعدادهم على البلدان .

ويوفر موقع www.forebears.io تلك الخاصية، وتستطيع أن تبدأ بحثك بالضغط في بادئ الأمر على Surnames على يسارك، ثم تبدأ بوضع الاسم باللغة الإنجليزية كما تكتبه .

إذا بحثت مثلًا على اسم «السيد» وكتبته بالإنجليزية بتلك الطريقة Elsayed، سيظهر لك أن الاسم هو رقم 1283 من حيث الانتشار في العالم، ويحمله حوالي 413و873 ألف شخص في العالم، وأكثر البلدان التي يعيش فيها حاملو الاسم هي مصر في المقدمة، ويعيش فيها 329,009 ألف شخص، يليها السودان ويعيش فيها 47,423 ألف شخص، ثم السعودية بـ21,932 ألف، ثم الإمارات وسوريا والكويت والولايات المتحدة وقطر والعديد من البلدان حول العالم، والتي يسكن في بعضها شخص واحد فقط من عائلة «السيد» ككوستاريكا.

ويمكن لكل شخص أن يدخل ليبحث عن اسم عائلته من خلال هذا الموقع، كما يظهر لك أسفل الصفحة طرق أخرى يكتب بها البعض نفس الاسم، وقد يكونوا من عائلتك أيضًا .

شبكةعيونالإخبارية

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