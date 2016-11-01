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ترحيب باستقالة «مدنى» .. وانتخاب «عون» رئيسًا للبنان بمجلس النواب

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ترحيب باستقالة «مدنى» .. وانتخاب «عون» رئيسًا للبنان بمجلس النواب ترحيب باستقالة «مدنى» .. وانتخاب «عون» رئيسًا للبنان بمجلس النواب

انعقاد مجلس النواب (أرشيفية)

رحب النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بموافقة مجلس التعاون الإسلامة باستقالة أمينه “إياد المدنى”.

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن إستقالة “مدنى” اعتراف بالخطأ من الرجل، ويحسبه اعترافا بالحق فضيلة تحسب لصاحبه وللمنظمة.

كما اعتبر أن موافقة المجلس على الاستقالة ترسيخ للقيم الأخلاقية والإنسانية، وتأكيد من المملكة على استراتيجة العلاقة بين البلدين.

كما وجه الجمال – خلال الجلسة – بانتخاب نواب البرلمان اللبنانى العماد ميشال عون رئيسا للبلاد، داعيا له بالتوفيق والسداد واستكمال المسيرة باختيار حكومة موقفة تعلى قيمة لبنان.

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