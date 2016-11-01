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«اسماعيل» يؤكد لرئيس سنغافورة الاستفادة من تجربة بلاده في مختلف المجالات

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«اسماعيل» يؤكد لرئيس سنغافورة الاستفادة من تجربة بلاده في مختلف المجالات «اسماعيل» يؤكد لرئيس سنغافورة الاستفادة من تجربة بلاده في مختلف المجالات

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور توني تان، رئيس جمهورية سنغافورة، في إطار زيارته لمصر والتي تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح ، لمتابعة كافة جوانب العلاقات الثنائية وللارتقاء بها لآفاق جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات.

جاء ذلك بحضور الوفد المرافق للرئيس السنغافوري، كما حضر من الجانب المصري وزراء كل من الخارجية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والاستثمار.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن شريف اسماعيل رحب بالرئيس السنغافوري، مشيراً إلي المباحثات التي تمت بالأمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أهمية تلك الزيارة التي تتزامن مع مرور خمسين عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، ومع التطور الملموس الذي تشهده علاقات الدولتين الثنائية في الفترة الأخيرة، وهو ما يتمثل في تزايد وتيرة تبادل الزيارات الرئاسية وزيارات كبار المسئولين، وفى مقدمتها زيارة الرئيس إلي سنغافورة في شهر أغسطس 2015.

وأعرب عن تقدير المصرية لمواقف الحكومة السنغافورية من التطورات السياسية التي شهدتها منذ ثورة يناير 2011، وكذا موقفها المؤيد لإرادة الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وفى خلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات الاقتصادية والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة لدفع الاقتصاد وتحقيق التنمية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عن طريق إقامة المشروعات القومية في مختلف المجالات.

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